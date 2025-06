Wochenhoroskop Wassermann: Deine Horoskop Woche vom 23.6. bis 29.6.2025

Liebe und Partnerschaft

Du willst erobert, aber nicht vollständig in Besitz genommen werden. Wenn Du das vereinbarte Date nicht einhalten willst, dann setze doch klare Signale! Du bist sehr viel mit dem beschäftigt, was bereits geschehen ist. Dadurch blockierst Du Dich selbst und setzt zu wenig in Bewegung. Versuche, ein paar schöne Stunden mit Deinem Schatz zu verbringen.

Gesundheit und Fitness

Übernimm Dich nicht. Du bist im Moment nicht belastbar und Dein Seelenleben ist nicht ausgeglichen. Das beeinflusst auch Dein Allgemeinbefinden. Rege Dich nicht immer so schnell auf, das schadet nur. Schone Deinen Rücken, sonst kann es schnell schmerzhaft werden. Deine gesundheitliche Verfassung ist gut und verlangt nach viel körperlicher Betätigung, um Deine Vitalität auch weiterhin zu stabilisieren.

Beruf und Finanzen

Reagiere auf Kritik und Besserwisserei nicht gleich so explosiv! Du bist jetzt eher ruhig und gelassen, musst sogar eine Tendenz bekämpfen, um nicht nachlässig und leichtsinnig zu handeln. Bleibe wachsam! Egal was Du jetzt beginnst, es gelingt Dir alles ohne große Mühe. Über einen Vorfall im Job solltest Du kein Wort verlieren.