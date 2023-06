Wochenhoroskop Wassermann: Deine Horoskop Woche vom 26.6. bis 2.7.2023

Liebe und Partnerschaft

Setze Dich mit Deinem Schatz zusammen und redet gemeinsam über die Schwachpunkte in Eurem Liebesleben. Das macht hellhörig. Einerseits bist Du sehr unternehmungslustig, andererseits möchtest Du aber auch mit der großen Liebe alleine sein. Beides lässt sich gut vereinbaren. Singles sollten jetzt ihre Flirtchancen nutzen, daraus kann sich etwas Festes entwickeln. Unerwartete Ereignisse reißen Dich aus Deinem langweiligen Liebesleben heraus.

Gesundheit und Fitness

Du solltest über einen längeren Zeitraum Rücken und Herz schonen. Tue etwas für Dein Immunsystem. Ein Mix aus Entspannung und Bewegung bringt Dich wieder so richtig auf Vordermann. Ein etwas unruhiger Schlaf begleitet Dich vorübergehend. Gönne Dir nach einer anstrengenden Arbeit eine Ruhepause. Bei erholsamer Freizeitbeschäftigung kannst Du neue Kraft schöpfen.

Beruf und Finanzen

Dir macht jetzt so schnell keiner was vor und das ist gut so. Bleibe bei Deinen Plänen, ziehe diese ohne Wenn und Aber durch. Sorge für mehr Gelassenheit, dann öffnen sich die Erfolgstüren. Du beeindruckst einen Menschen mit Deinem unvergleichlichen Charme. Sieh noch einmal Deine Unterlagen in Ruhe durch. Vielleicht entdeckst Du doch den einen oder anderen Fehler.