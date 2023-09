Wochenhoroskop Wassermann: Deine Horoskop Woche vom 4.9. - 10.9.2023

Liebe und Partnerschaft

Du solltest ehrlich mit Dir selbst umgehen, Deine Gefühle zulassen und sie möglichst von einem neutralen Standpunkt aus betrachten. In den nächsten Tagen sieht es ganz danach aus, als würdest Du Dich einem Menschen durch magische Nähe sehr verbunden fühlen. Mit etwas Geduld kommst Du jetzt weiter als durch unbeherrschtes Auftreten. Du bist diplomatisch genug, um auch eine Niederlage einzustecken. Die Distanz, die Du in Deiner Partnerschaft jetzt hast, solltest Du nicht übertreiben. Überprüfe die Lage und strebe Veränderungen an.

Gesundheit und Fitness

Du hast viel Energie, baue jetzt etwas Kondition auf. Positive Gedanken beflügeln Dich auch körperlich. Regelmäßige Bauchatmung stabilisiert Dein inneres Gleichgewicht. Stärke Dich zwischendurch mit einem Spaziergang. Das klärt Deine Gedanken und kann auch Stress abbauen, der sich angestaut hat.

Beruf und Finanzen

Beschäftige Dich nach Feierabend nicht auch noch mit Themen vom Arbeitsplatz. Dein Verstand ist jetzt unruhig, wenn Du Ziele erreichen willst, musst Du aufpassen. Wenn Du Dich etwas anstrengst, dann wirst Du mehr Erfolg haben, als Du Dir selbst zutraust. Du entwickelst einen ausgesprochen guten Sinn für alles Praktische und brillierst durch logisches Denken. Warum zögerst Du noch?