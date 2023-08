Wochenhoroskop Wassermann: Deine Horoskop Woche vom 7.8. bis 13.8.2023

Laut dem aktuellen Wochenhoroskop für Wassermann vom 7.8. bis 13.8.2023 stehen die Sterne in der neuen Horoskop Woche in Liebesdingen besonders gut. Mache Dir diese Sternenkonstellation zunutze. Die eigene Gesundheit und den Beruf solltest Du aber auch nicht vernachlässigen.

Liebe und Partnerschaft

Schöne Konstellationen zaubern Schwung in die Liebe. Deine sinnliche Aura wird von allen Seiten gestärkt. Egal, was oder wen Du anpeilst, Du kannst nur gewinnen. Suche Dir jetzt Deine Traumpartnerin oder Deinen Traumpartner. Es sieht gut aus! Der Liebeshimmel öffnet seine Tore und bringt Deiner Beziehung einen wundersamen Segen. Zärtliche Stunden stehen an. Paare erleben in inniger Zweisamkeit Zärtlichkeit und Geborgenheit.

Gesundheit und Fitness

Bewegung steigert das Wohlbefinden. Das ist richtig. Aber alles sollte mit Maß und Ziel ausgeführt werden, sonst schadest Du Dir nur. Bleibe relaxed, sonst können massive Verspannungen drohen. Du bist jetzt so richtig auf dem Gesundheitstrip. Die Sonne stärkt Deine Vitalität und weckt Glückshormone. Es fehlt nur noch die richtige Ernährung. Deinem Körper würde etwas Schonung gut bekommen. Finde die richtige Mischung zwischen Bewegung und Ruhe.

Beruf und Finanzen

Während Kreative mit brillanten Ideen neue Trends setzen, suchen Kleinkrämer das Haar in der Suppe, um Unruhe zu stiften. Zu wem zählst Du Dich? Du bist ernsthaft davon überzeugt, etwas Besseres zu sein, und gehst nicht gerade freundlich mit Menschen um. So kommst Du nicht weit! Du brauchst jetzt Freiraum und willst endlich wieder verspielt sein. Du bist randvoll mit Kraft und packst alles mühelos.