Wochenhoroskop Wassermann: So wird die nächste Woche vom 17.3. bis 23.3.2025

Das Wochenhoroskop für Wassermann vom 17.3. bis 23.3.2025 verrät Deinem Sternzeichen, wie die Liebessterne stehen, ob als Single oder in fester Partnerschaft. Lasse Dich inspirieren von der nächsten Horoskop -Woche und der Kraft der Mondenergien und Sternenkonstellationen.

Liebe und Partnerschaft

Du wirkst anziehend und begehrenswert. Die Sterne verordnen Dir eine kleine Auszeit im Liebesalltag. Dein Charme, Deine Ausstrahlung und Dein großes Herz sind umwerfend. Du wirst die Kraft der Liebe spüren und dadurch Ängste überwinden. Lehne Dich also entspannt zurück und gönne Dir etwas Ruhe.

Gesundheit und Fitness

Vorsicht bei zu viel Medikamentenkonsum. Gehe raus an die frische Luft, nur so kommt Dein Kreislauf wieder in Schwung! Wenn Du Deinen Körper weiterhin vernachlässigst, könnten die Folgen unangenehm werden. Achte darauf, auf Partys nicht zu viel zu trinken. Gehe lieber rechtzeitig nach Hause und sorge dafür, dass Du mehr zur Ruhe kommst.

Beruf und Finanzen

In beruflichen Angelegenheiten hast Du jetzt die Nase vorn. Nutze die Gunst der Stunde und starte ein Projekt, das Du Dir bisher nur in Gedanken ausgemalt hast. Du hast eine ruhigere Zeit vor Dir und kannst nochmal Kraft tanken. Jetzt hast Du die Chance, einen positiven Lebensabschnitt einzuleiten. Ziehe Bilanz und richte Deinen Blick auf die Zukunft.