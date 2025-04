Wochenhoroskop Wassermann: So wird die nächste Woche vom 28.4. bis 4.5.2025

Die Laune ist in der nächsten Horoskop -Woche zunächst im Keller. Doch die Zukunft scheint laut den Himmelskörpern rosig zu werden. Wie Du Dein Schicksal positiv beeinflusst, erzählt Dir das kostenlose Wochenhoroskop für Wassermann vom 28.4. bis 4.5.2025.

Lebensratschläge und Astro-Tipps für Dein Sternzeichen Wassermann gibt es auch in den anderen Horoskopen:

Liebe und Partnerschaft

Du mobilisierst mal wieder enorme Kraftreserven. Hoffentlich lohnt es sich diesmal, dass Du Dich so verausgabst. Du handelst zu impulsiv! Die Zukunft bringt bei Dir Entspannung auf allen Ebenen. Du wirst von der Liebe Deines Herzensmenschen beflügelt und blickst optimistisch vorwärts. Emotion, Zärtlichkeit und Hingabe, das ist es, was Dein Schatz sehr an Dir schätzt. Nimm Dir jetzt Zeit und lebe diese schönen Gefühle. Mehr als üblich sprichst Du über Deine Emotionen. Durch das Gespräch findest Du leicht Kontakt und zeigst auch Interesse für das Seelenleben anderer.

Gesundheit und Fitness

Wenn Du jetzt nicht aufpasst, setzt jede Kalorie ganz schnell an. Du fühlst Dich rundum wohl und zufrieden, pflege diese Situation. Etwas mehr Schlaf außer der Reihe würde Dir einmal sehr guttun. Du hast genug Kraft, um Bäume auszureißen.

Beruf und Finanzen

Du leidest unter Stresserscheinungen. Das kommt davon, weil Du Dir zu viele Verpflichtungen aufhalst. Denke daran, es geht auch ohne Dich. Aufgepasst, jetzt den richtigen Grundstein für den Aufstieg legen. Deine Einflüsse waren selten so gut wie jetzt. Man rechnet mit Deinem Wissen. Deine Unzufriedenheit am Arbeitsplatz beeinträchtigt das Arbeitsklima negativ. Neue Kontakte, hilfreiche Informationen, im Job bewegt sich etwas.