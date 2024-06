Wochenhoroskop Wassermann: So wird die nächste Woche vom 1.7. bis 7.7.2024

Was Du als Wassermann in der nächsten Horoskop -Woche laut der Sterndeuter erleben und fühlen wirst, hat TAG24 für Dich kostenlos im Horoskop zusammengefasst. Nutze das kostenlose Wassermann- Wochenhoroskop vom 1.7. bis 7.7.2024 als Inspiration.

Liebe und Partnerschaft

Wenn es um die gemeinsame Freizeitgestaltung geht, bist Du Dir mit Deinem Schatz einig. Passe auf, dass Du nicht durch negative Äußerungen jemanden total verärgerst. Du hast zu viel Energie, die Du sinnvoller einsetzen solltest. Deine sinnliche Aura wird von allen Seiten gestärkt. Egal was oder wen Du anpeilst, Du kannst nur gewinnen. Suche Dir jetzt Deinen Traumpartner oder Deine Traumpartnerin. Du kannst Dich nicht daran gewöhnen, dass Dein Herzensmensch seine eigenen Pläne verfolgt. Doch Du musst ihm seinen Freiraum zugestehen.

Gesundheit und Fitness

Frische Luft und viel Bewegung fördern Deine Konzentrationsfähigkeit. Du traust Dir jetzt viel zu und bist am Wettkampf und besonders an körperlicher Betätigung aller Art interessiert. Übertreibe es nicht, auch wenn Deine Gesundheit stabil und robust ist. Suche gesundheitliche Hilfe in einer Heil- und Badekur. Gönne Deinem Körper die schon seit langer Zeit fällige Rundumerneuerung.

Beruf und Finanzen

Mehr Vertrauen und Selbstsicherheit gewinnst Du nur, wenn Du etwas wagst. Du wirst dabei merken, dass Du robuster bist, als Du denkst. Du bist jetzt voller Scharfsinn und Klarheit. Was Du jetzt anpackst, hat große Aussicht auf Erfolg. Fremde Probleme löst Du mit Leichtigkeit. Auch wenn man Dir am Arbeitsplatz nicht gerade entgegenkommt, bleibe verbindlich. Deine arrogante Art wird von Deinem Umfeld nicht länger hingenommen.