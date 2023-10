Wochenhoroskop Widder: Deine Horoskop Woche vom 9.10. bis 15.10.2023

Liebe und Partnerschaft

Gerade das Spontane hat sehr viel Charme, wenn man es genießen kann. Du wägst genau ab, ob sich ein Flirt wirklich lohnt. Positive Konstellationen steigern Deine erotische Ausstrahlung. Zärtliche Gesten versöhnen Dich mit dem unausweichlichen Alltagsärger. Du hast einige Proben zu bestehen und scheinst dadurch etwas gereizt. Musst Du das wirklich gleich an Deinem Partner oder Deiner Partnerin auslassen?

Gesundheit und Fitness

Eine leichte Grippe ist im Anflug, schone Dich etwas. Versuche dennoch, möglichst fit zu bleiben. Gönne Dir eine kreative Pause und lasse die Seele baumeln. Alles, was Balsam für die Seele bedeutet, ist jetzt wichtig für Dich. Nimm ein wohliges warmes Bad mit zarten Düften und leiser Musik.

Beruf und Finanzen

Du wirkst sehr freundlich, bist aber oft weit weg mit den Gedanken. Sicher bist Du auf der Suche nach neuen Inspirationen und Herausforderungen. Es ist eine richtig gute Zeit, dauerhafte Entschlüsse zu fassen und Pläne zu schmieden. Projekte gehst Du mit viel Optimismus und Kreativität an. Auf Kritik solltest Du nicht übertrieben reagieren. Prüfe ehrlich und souverän, was man Dir damit sagen will und ziehe Deinen Nutzen daraus. Verhandlungen, Bürokratisches, Gespräche aller Art gelingen in den nächsten Tagen recht gut. Körperliche Arbeit hingegen fällt schwer.