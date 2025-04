Wochenhoroskop Widder: So wird die nächste Woche vom 7.4. bis 13.4.2025

Die aktuelle Sternenkonstellation stellt das Tierkreiszeichen Widder in der nächsten Horoskop -Woche vor einige Aufgaben. In jedem Lebensbereich ist Dein Einsatz gefragt, sonst könnte die Stimmung kippen. Sei jedoch unbesorgt, denn die Himmelskörper stehen Dir bei. Ihre Ratschläge findest Du im Wochenhoroskop für Widder vom 7.4. bis 13.4.2025.

Liebe und Partnerschaft

Singles sollten jetzt anbandeln – toller Gleichklang, gute Erfolgsaussichten. Nur keine Panik, gut Ding braucht Weile, vor allem in der Liebe. Mache aus Deinem Herzen keine Mördergrube. Egal ob es um Privates, die Liebe oder die eher ideellen Vorstellungen geht: Sage Deine Meinung! Erotische Flirts sind nicht immer an der Tagesordnung, also nutze jede Chance.

Gesundheit und Fitness

Mache Entspannungsübungen, das bringt Dich auf andere Gedanken. Auf keinen Fall solltest Du sportliche Betätigungen vernachlässigen. Rege Dich nicht immer so schnell auf, das schadet nur. Deine Vitalität lässt nach. Du brauchst Dich nicht gleich komplett zurückzunehmen, aber überfordern solltest Du Dich auch nicht.

Beruf und Finanzen

Halte Dich aus Machtkämpfen heraus, es gibt Wichtigeres als nur die Karriere. Lasse die Arbeit liegen und gib Deinem Urlaubsfeeling nach. Du brauchst einen toleranten Menschen an Deiner Seite, der Dich unterstützt, aber auch versteht. Jemand fordert Dich heraus und spornt Dich an. Das solltest Du durchaus positiv sehen. Teste jetzt beruflich alle Deine Möglichkeiten!