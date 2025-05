Wochenhoroskop Widder: So wird die nächste Woche vom 26.5. bis 1.6.2025

Besonders in einem Lebensbereich kann eine große Veränderung anstehen. Im kostenlosen Wochenhoroskop für Widder vom 26.5. bis 1.6.2025 erfährst Du, um welche Richtungsentscheidung es sich handelt. Die nächste Horoskop -Woche beschert Widder-Frauen und Widder-Männern jede Menge Inspiration für die Zukunft.

Liebe und Partnerschaft

Eine Geste oder bestimmte Worte gehen Dir nicht mehr aus dem Kopf, und Dein Herz klopft heftig. Genieße den Zauber dieser Gefühle. Liebe ist ein tägliches Geben und Nehmen, auf beiden Seiten. Dein Schatz wartet auf eine liebevolle Kuschelstunde. Die Distanz, die es momentan in Deiner Partnerschaft gibt, solltest Du nicht übertreiben. Überprüfe die Lage und strebe Veränderungen an.

Gesundheit und Fitness

Du brauchst mehr Auszeit, als Dir eigentlich lieb ist. Stärke Deine Abwehrkräfte täglich mit einem Vitamincocktail. Du wirst Dich wundern, wie gut Dir ein bisschen Aufregung tut. Aber: Zu viele Genussmittel beeinträchtigen Deine Gesundheit.

Beruf und Finanzen

Nur nicht locker lassen, Du stehst kurz vor dem Durchbruch. Mit wenig Aufwand kommst Du weiter als viele andere. Verliere nicht die Zuversicht in Dich selbst und in Deine Vorhaben. Wenn Du in der Öffentlichkeit stehst, solltest Du Dich bemühen, die Aufgaben für andere übersichtlicher und leichter zu gestalten. Besinnung und Konzentration machen Dich ruhig und umsichtig.