Wochenhoroskop Widder: So wird die nächste Woche vom 14.7. bis 20.7.2025

Die Sterne fordern Dich in der nächsten Horoskop -Woche dazu auf, in der Liebe einen klaren Blick zu bewahren, auf die Gesundheit zu achten und im Beruf die eigene Position zu finden. Konkreteres erfährst Du im neuen Wochenhoroskop für Widder vom 14.7. bis 20.7.2025.

Liebe und Partnerschaft

Du bist ein echtes Sonnenkind, und genau so fühlst Du Dich gerade. Alle Liebesplaneten lachen Dir entgegen und bereiten Dir Freude. Nur was man bereit ist zu geben, kann auch zurückkommen. Zeige Dich ein wenig toleranter. Gönne Dir und Deinem Schatz etwas mehr Freiraum. Liebesblitze treffen Dich und bringen Dich ganz schön aus dem Gleichgewicht.

Gesundheit und Fitness

Vermeide jetzt Stress, wo Du nur kannst. Nutze Deine Zeit lieber zum Entspannen oder zum Austausch mit Freunden. Lerne, über Dich selbst zu lachen. Trinke viel, um Deine Nieren zu entgiften. Zu viele Genussmittel beeinträchtigen Deine Gesundheit.

Beruf und Finanzen

Beruflich ergeben sich weitreichende Möglichkeiten. Der große Gewinn bleibt zwar vorerst aus, aber es wird sich später auszahlen. Du entwickelst eine gewisse Geradlinigkeit in der Zielverfolgung, das gehört nicht unbedingt zu Dir, kommt aber gut an. Schöpfe kreative Kräfte aus dem Unterbewusstsein. Fange nichts Neues an und verschiebe geplante Vorhaben. Vorsicht im Job: Jemand sägt gewaltig an Deinem Stuhl.