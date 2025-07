Wochenhoroskop Widder: So wird die neue Woche vom 28.7. bis 3.8.2025

In der neuen Horoskop -Woche stehen Widder-Frau und Widder-Mann bei jeder Richtungsentscheidung vor der Frage, w as für Menschen sie sein möchten. Lasse Dich von den Sternen beraten und entscheide selbst, wie Du Dein Leben gestaltest. Das kostenlose Wochenhoroskop für Widder vom 28.7. bis 3.8.2025 möchte Dich zum bewussten Handeln inspirieren.

Liebe und Partnerschaft

Wenn Dich jemand an ein uneingelöstes Versprechen erinnert, gib besser zu, es vergessen zu haben - Lügen haben nämlich kurze Beine. Fantasievoll gestaltest Du Dein Liebesleben. Es gelingt Dir, den Partner bzw. die Partnerin oder eine neue Liebe in Deinen Bann zu ziehen, das reizt Dich ungemein. Verzichte auf lange Kennenlernphasen, mache lieber Nägel mit Köpfen. Verleihe Deinen Gefühlen doch einmal offenen Ausdruck. Gehe beschwingt und heiter durchs Leben, das wird Dir richtig guttun.

Gesundheit und Fitness

Du wirkst etwas saft- und kraftlos, schwimme oder laufe einfach mal dagegen an. Dann kannst Du bei Deiner Gesundheit einen deutlichen Aufwärtstrend verspüren. So wirst Du fit und belastbar und solltest diese gute Phase nutzen, um Dich in Form zu bringen. Dein Körper freut sich über diese Aufmerksamkeit. Du fühlst Dich besser, wenn Du Deine schlechten Essgewohnheiten ablegst.

Beruf und Finanzen

Es wäre wichtig, dass Du Dich im Job flexibler auf andere Möglichkeiten einstellst. Dein Arbeitsberg lässt sich am besten in Teamarbeit abtragen. Du verfügst über viel mehr Energie, als Dir bewusst ist. Wenn Du sie zum eigenen Besten und zum Wohl des Teams einsetzt, ist das Ziel erreicht. Egal was Du jetzt beginnst, es gelingt Dir alles ohne große Mühe.