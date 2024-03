Wochenhoroskop Zwillinge: Dein Horoskop für die Woche vom 18.3. bis 24.3.2024

Ob dem Sternzeichens Zwillinge für die aktuelle Horoskop Woche viel Glück und positive Energie ins Haus steht, verraten die Tipps der Sternenkundler. Das kostenlose Wochenhoroskop für Zwillinge vom 18.3. bis 24.3.2024 sieht dieses Tierkreiszeichen als Glückspilz. Sei gespannt, welche kosmischen Inspirationen die Sterne für Dich in Liebe, Gesundheit oder Beruf bereithalten.

Liebe und Partnerschaft

Du bist süchtig nach Komplimenten und Bewunderung. Dein Partner versteht das nicht. Die Liebesplaneten strahlen hell und werden auch Dir die Zeit versüßen. Du erlebst wunderbare und bemerkenswerte Momente. Bremse Deinen Übereifer, eine Herzensangelegenheit braucht Zeit um sich zu entwickeln. Du bist begehrt wie nie zuvor. Nutze jetzt Deine Chancen.

Gesundheit und Fitness

Du hast zwar noch genügend Kraft für den Alltag. Deine Akkus könnten aber trotzdem etwas Energie vertragen. Eine Fahrradtour am Wochenende wäre gut. Wer Probleme mit dem Gewicht hat, der sollte seinen Konsumdrang einschränken. Höre auf Deinen Körper, der sagt Dir ganz genau, was für ihn das Beste ist. Achte darauf, denn Gesundheit ist der größte Reichtum. Gehe in die Natur, walke Deine negativen und trüben Gedanken weg.

Beruf und Finanzen

Bleibe auf dem Boden der Tatsachen, auch wenn Dein beweglicher Geist bereits wieder im Reich des Unmöglichen umherwandert. Wärst Du nicht so ungeduldig, würde Dir manches wesentlich leichter fallen. Nur wenn Du an Dich glaubst, erreichst Du, was Du erreichen willst. Du erhältst Bodenständigkeit, Gedanken und Planungen sind pragmatisch umsetzbar.