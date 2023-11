Wochenhoroskop Zwillinge: Deine Horoskop Woche vom 13.11. bis 19.11.2023

Liebe und Partnerschaft

Du bist sehr kreativ und hast den Wunsch, Dich zu erfreuen und das solltest Du auch. Am besten lassen sich Träume gemeinsam genießen. Je mehr Du Dich auf einen Menschen einlässt, desto mehr erschließt sich ein enormes Potenzial an Gefühlstiefe und Menschlichkeit. Deine Liebe steht vor einer Bewährungsprobe, Gefühlsbande drohen zu zerreißen. Du bist immer von einer gesunden Neugier erfüllt und willst den Dingen auf den Grund gehen. Das sehen andere nicht so gerne.

Gesundheit und Fitness

Deinen Rücken solltest Du mal wieder etwas mehr schonen. Räume auf und wirf alten Plunder auf den Müll, innerlich und äußerlich. Beginne die Tage ruhig und gelassen. Du solltest Deinen Körper zwar in Form bringen, aber alles mit Maß und Ziel! Versuche mit Kräutertee den Magen zu beruhigen.

Beruf und Finanzen

Alle sind hektisch, nur Du ziehst Dein Pensum planmäßig und in Ruhe durch. Es sieht insgesamt alles nach Routine aus. Nur Du selbst kannst das ändern. Zeige Ehrgeiz und Fantasie und sei nicht so träge. Wenn Du an Einfluss gewinnen möchtest, musst Du mehr Power und Zeit investieren. Schiebe nichts auf, was gleich erledigt werden kann!