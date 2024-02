Wochenhoroskop Zwillinge: Deine Horoskop Woche vom 19.2. bis 25.2.2024

Liebe und Partnerschaft

Du hast eine Art, die einfach zum Verlieben ist! Jeder will in Deiner Nähe sein und Unternehmungen aller Art für Dich gestalten und mit Dir ausleben. Kleine Wölkchen am Liebeshimmel ziehen auf. Warum behältst Du auch Deine Gefühle für Dich? Etwas Mut bringt Bewegung in Deine Gefühlswelt. Wer Dich jetzt richtig zu nehmen weiß, erlebt Erotik pur. Die Liebe gemeinsam zu genießen, wird Dir viel Freude bereiten.

Gesundheit und Fitness

Du strotzt vor Energie. Sportliche Aktivitäten helfen, diese Energien abzubauen. Du brauchst dennoch regelmäßige Entspannungspausen. Achte unbedingt darauf, den Kreislauf nicht zu überlasten und höre auf, Dich immer wieder physisch und psychisch zu übernehmen, dann bleibst Du rundum topfit.

Beruf und Finanzen

Warum verkriechst Du Dich? Jeder weiß, was Du leistest und das Lob hast Du verdient. Finde Deine wahre Berufung, sonst macht sich bei der Arbeit bald Unfrieden bemerkbar. Ändere schnell etwas an Deiner Situation. Wenn Du den Beruf aus tiefster Seele als Berufung empfindest, so strahlst Du das direkt aus, bist glücklich und erntest Befriedigung und Erfolg. Du kannst Deine Ideen wieder einmal sehr gut vermitteln und überzeugst selbst den größten Skeptiker. Das schafft auch Neider.