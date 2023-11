Wochenhoroskop Zwillinge: Deine Horoskop Woche vom 20.11. bis 26.11.2023

Lockt die neue Horoskop Woche mit Entspannung oder neuen Herausforderungen in der Liebe? Das aktuelle Wochenhoroskop für Zwillinge vom 20.11. bis 26.11.2023 blickt auf die Energien der Himmelskörper und Sternenkonstellationen und verrät Dir, was Dich in der Zukunft erwartet.