Wochenhoroskop Zwillinge: Deine Horoskop Woche vom 22.5. - 28.5.2023

Im Universum herrscht ein Gleichgewicht zwischen abgegebener und aufgenommener Energie. Doch bei Zwillingen ist das Gleichgewicht in der aktuellen Horoskop Woche gestört. Das kostenlose Wochenhoroskop für Zwillinge vom 22.5. bis 28.5.2023 hilft Dir, Deine innere Harmonie und eine Balance in den Lebensbereichen Liebe, Gesundheit und B eruf wieder herzustellen.

Liebe und Partnerschaft

Mit Deinem Liebesverhältnis bewegst Du Dich auf einer engen Gratwanderung. Sei einfühlsam und gehe richtig auf den Partner oder die Partnerin ein. Die Stimmung ist gereizt. Gib jetzt keinen Grund zur Eifersucht. Eine alte Liebe kreuzt Deinen Weg.

Gesundheit und Fitness

Kuriere eine Erkältung unbedingt richtig aus, das verhindert Nachwehen. Du fühlst Dich sehr ausgeglichen und kraftvoll. Genieße jetzt das Schöne und Angenehme, dann fühlst Du Dich seelisch, und damit auch körperlich, entspannt und richtig ausgeglichen.

Beruf und Finanzen

Kleine Rückschläge sind möglich, lasse Dich nicht entmutigen. Eine aussichtsreiche Zeit in beruflichen Dingen steht bevor. Du hast mit herben Rückschlägen zu kämpfen. So richtig kommst Du noch nicht in Schwung und solltest Dich auf keinen Fall übernehmen. Deine Fantasie kennt keine Grenzen und die normalen Alltagsaufgaben füllen Dich nicht aus. Wechsle Dein Betätigungsfeld wohlüberlegt.