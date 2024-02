Wochenhoroskop Zwillinge: Deine Horoskop Woche vom 26.2. bis 3.3.2024

Wird die neue Horoskop Woche eine Liebeswoche? Erwartet Dich eine fast unüberwindbare Hürde oder eine wichtige Lebensentscheidung? Die astrologischen Blicke in die Zukunft geben Dir die nötige Inspiration für alle Lebensbereiche – jetzt im aktuellen Wochenhoroskop für Zwillinge vom 26.2. bis 3.3.2024.

Liebe und Partnerschaft

Deine seelische Zufriedenheit wirkt ausgleichend. Versprich trotzdem in der Liebe nichts, was Dir später vielleicht Leid tun könnte. Im Bereich der Partnerschaft stehen ernsthafte Entscheidungen für die Zukunft an. Mehr als üblich sprichst Du über Deine Gefühle. Durch das Gespräch findest Du leicht Kontakt und zeigst auch Interesse für das Seelenleben anderer. Du bist mit Deinem Partner oder Deiner Partnerin voll auf einer Wellenlänge.

Gesundheit und Fitness

Das Wichtigste ist jetzt, erst mal die Nerven zu beruhigen. Du musst Dich einmal etwas mehr entlasten und für Ruhe und Ausgleich sorgen. Keiner erwartet, dass Du in ständiger Hochform bist. Viel Antriebskraft und großes Wohlgefühl begleiten Dich.

Beruf und Finanzen

Wenn Du willst, dann kannst Du jetzt wirklich Enormes leisten. Lohnende Geschäfte liegen auf Deinem Weg und ermöglichen Dir ganz neue Perspektiven. Zeige unbedingt Deine volle Einsatzkraft. Du wirkst im Büro wie ein Lämmchen. Auf der anderen Seite bist Du aber geistig sehr rege. Du kannst jetzt gut neue Reisepläne schmieden.