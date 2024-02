Wochenhoroskop Zwillinge: Deine Horoskop Woche vom 5.2. - 11.2.2024

Das aktuelle Wochenhoroskop für Zwillinge vom 5.2. bis 11.2.2024 warnt Dich vor Hindernissen in Liebe, Gesundheit und Beruf . In der neuen Horoskop Woche solltest Du beachten dass es nicht immer andere, sondern Zwillinge-Frau und Zwillinge-Mann selbst sind, die sich das Leben schwer machen und ihre wahre Energie blockieren.

Liebe und Partnerschaft

Du neigst zur Nachdenklichkeit und solltest Dich mit Gefühlsthemen auseinandersetzen. Die Liebe wird in nächster Zeit ausgeprägter als sonst sein. In Liebesbeziehungen kann in der nächsten Zeit alles sehr erfolgreich sein, weil Du ein offenes Herz für die Belange Deines Partners oder Deiner Partnerin besitzt. Er oder sie wartet auf eine liebevolle Kuschelstunde.

Gesundheit und Fitness

Du solltest viel in Bewegung bleiben, auch wenn Du wenig Zeit hast. Unerfüllte Sehnsüchte können auch auf das Gemüt schlagen. Lenke Dich mit Sport ab. Eine Fahrradtour oder Joggen im Wald würde helfen. Von Kritik nicht runterziehen lassen. Musik und Natur beruhigen. Bürde Dir nicht zu viel auf, Du hast jetzt schon zu kämpfen.

Beruf und Finanzen

Du bist mit Deiner Arbeit ein wenig unzufrieden und trittst irgendwie immer auf der Stelle. Handle jetzt klug und wohlüberlegt. Du hast ein Gefühl der Kraft und Unternehmungslust. Du spürst wie äußere Widerstände schwinden und anstehende Aufgaben gelöst werden. Dabei weißt Du genau, welche Register Du ziehen musst, um Dein Ziel zu erreichen. Deine Begeisterung für ein neues Vorhaben kann jetzt die größten Pessimisten mitreißen. Versichere Dich der Unterstützung Deiner Kollegen.