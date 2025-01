Neue UFO-Enthüllungen: Geheimdienst-Whistleblower tritt aus dem Schatten

Jacob Barber führte jahrelang streng geheime Missionen im Auftrag US-amerikanischer Geheimdienste aus. © X/Jacob Barber

Elitesoldat, Hubschrauberpilot, Geheimdienst-Operator. Die vergangenen 30 Jahre arbeitete Jacob Barber in verschiedenen Funktionen für die US-Regierung. Nun hat er sein Wissen gegenüber dem Portal "NewsNation" offengelegt.

Im Gespräch mit dem Investigativ-Journalisten Ross Coulthart schildert Barber, wie er in den 2000er Jahren im Auftrag der US-Regierung Missionen mit höchster Geheimhaltungsstufe durchführte. Basis für die Operationen war demnach der streng geheime Stützpunkt "The Range".

Dort, so sagt es Barber, war er als Hubschrauberpilot für die Bergung "exotischer Dinge" im Einsatz. An eine Mission kann der Ausnahmepilot sich noch genau erinnern. "Schon beim bloßen Anblick des Objekts auf dem Boden konnte man erkennen, dass es außergewöhnlich und anomal war. Es war nicht menschlich", sagt er. "Ich sah ein Ei, ein weißes Ei".

Barber sammelte das "metallisch, perlweiße" und "SUV-große" Objekt mit dem Greifwerkzeug ein. Eine Wärmesignatur habe er trotz Nachtsichtgerät nicht wahrnehmen können.

"Ich kann Ihnen sagen, dass uns aufgrund der Reaktion meines Teams allen klar war, dass wir es mit etwas Außergewöhnlichem zu tun hatten", betont der erfahrene Militär-Pilot. Das Objekt wurde in eine "sichere Einrichtung" gebracht.

Ein Video des Vorfalls wurde im Zuge der Enthüllungen veröffentlicht.