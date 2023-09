Das geht ans Herz: Retter befreien verschütteten Vierbeiner nach sechs Tagen aus Trümmerberg

Marokko - Walisische Rettungskräfte haben knapp eine Woche nach dem schweren Erdbeben in Marokko noch Leben unter den Trümmern gefunden. Ein Video zeigt die Befreiung eines hilflosen Vierbeiners.

Die Retter aus Wales werden sich bestimmt noch lange an den Moment erinnern, als sie den verschütteten Esel aus den Trümmern befreien konnten. © Screenshot/X/@mawwfire

Selbst nach sechs Tagen Einsamkeit, verschüttet unter einem eingestürzten Gebäude, bedient ein marokkanischer Esel sämtliche Klischees.

Retter des walisischen Mid and West Wales Fire and Rescue Service entdeckten das Tier zwischen Schutt und Ziegeln. Doch anstatt freudig in die Freiheit zu spazieren, zeigte sich das Langohr von seiner störrischen Seite.

Erst durch energisches Ziehen an seinem Halfter, sanftes Drücken an seinem Hinterteil und ein paar wohlverdienten Streicheleinheiten ließ sich der Esel ans Tageslicht geleiten.

Für die sechs Waliser war die Rettung ein "unglaublicher Moment", wie sie stolz in einem Post auf X (ehemals Twitter) mitteilten.