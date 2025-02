Erdbeben-Alarm reißt Millionen aus dem Schlaf, jetzt entschuldigt sich Google

São Paulo (Brasilien) - Die Warnung vor einem Erdbeben hat Menschen in den brasilianischen Millionen-Metropolen São Paulo und Rio de Janeiro aus dem Schlaf gerissen - gebebt hat die Erde allerdings nicht.

Im brasilianischen São Paulo hat die Erde nicht gebebt, dennoch schlug das Warnsystem von Google Alarm. (Symbolfoto) © 123RF/rosieyoung27

Der Alarm erreichte Nutzer von Mobiltelefonen mit dem Google-Betriebssystem Android in der Nacht zum heutigen Freitag (Ortszeit) und stellte sich später als Falschalarm heraus.

"Wir haben das Warnsystem in Brasilien umgehend deaktiviert und untersuchen die Vorgänge", zitierte das Nachrichtenportal "G1" Google, das sich in der Mitteilung auch bei den Nutzern "für die Unannehmlichkeiten" entschuldigte. Noch ist der Grund für die Technik-Panne unklar.

Das Erdbebenwarnsystem will zuvor ein Erdbeben mit einer Stärke von bis zu 5,5 in der Nähe der Küste von São Paulo erkannt haben und hatte deshalb eine Warnung für Nutzer in der Region ausgelöst.

Der Zivilschutz in São Paulo dementierte den Vorfall. "Es gab keine erdbebenbedingten Zwischenfälle." In den sozialen Medien berichteten mehrere Anwohner, dass sie durch die Meldung verängstigt worden seien.