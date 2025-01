Erdbeben erschüttert NRW! Zeugen berichten von wackelnden Wänden und Möbeln

Der Geologische Dienst NRW hat am Freitag bei Aachen ein leichtes Erdbeben mit der Stärke 2,4 registriert. Das Epizentrum liegt demnach in den Niederlanden.

Aachen - Schockmoment in Aachen! Um kurz nach 8 Uhr am Freitagmorgen registrierte der Geologische Dienst NRW ein Erdbeben der Stärke 2,4 an der deutsch-niederländischen Grenze.

Die Seismografen des Geologischen Dienstes NRW haben am Freitagmorgen ein leichtes Erdbeben bei Aachen registriert. (Symbolbild) © Oliver Berg/dpa Das teilte der Dienst auf seiner Webseite mit. Demnach habe sich das Epizentrum im niederländischen Simpelveld bei Kerkrade befunden. Zwar sei das Erdbeben insgesamt nur leicht gewesen, dennoch hätten einige Anwohnerinnen und Anwohner angegeben, die Erschütterungen bemerkt zu haben, berichtet Geophysiker Jens Zeiß gegenüber der Deutschen Presse-Agentur. Allerdings spüre man bei einem so schwachen Beben nicht mehr als eine leichte Vibration, meint der Experte: "Wie wenn man eine Baustelle vor dem Haus hat und da gearbeitet wird, so in etwa muss man sich das vorstellen." Ganz ähnlich beschreiben auch einige Zeugen die Erlebnisse am Freitagmorgen gegenüber erdbebennews.de.