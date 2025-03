Stärke 7,4! Schweres Erdbeben erschüttert Bangkok

Bangkok - Die thailändische Hauptstadt Bangkok wurde am Freitag von einem schweren Erdbeben erschüttert.

Aufgrund eines Erdbebens haben die Einwohner ihre Häuser verlassen. © Carola Frentzen/dpa

Videos in den sozialen Medien zeigen die Auswirkungen der Erschütterungen: Wasser stürzt von einem Pool auf einem Hochhausdach in die Tiefe, Menschen suchen Schutz und im Inneren von Gebäuden wackeln Bilder an den Wänden.

Sogar ganze Gebäude sollen bereits eingestürzt sein. Berichte über Verletzte lagen bisher nicht vor.

Das Epizentrum liegt jedoch weiter nördlich, im Nachbarland Myanmar, wo laut Deutschem Geoforschungsinstitut (GFZ) ein Beben der Stärke 7,4 gemessen wurde.

Bilder aus Myanmar zeigen, wie eine der größten Brücken des Landes, die Ava-Brücke nahe der Stadt Mandalay, kollabiert ist.