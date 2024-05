Überschwemmungen und Erdrutsche töten mehr als 15 Menschen

Jakarta - Schlamm- und Wassermassen rissen alles mit, was sich ihnen in den Weg stellte: Mindestens 15 Menschen sind nach gewaltigen Erdrutschen und Überschwemmungen auf der indonesischen Insel Sulawesi ums Leben gekommen.

Über 1300 Familien sind von der Katastrophe betroffen und mussten evakuiert werden. © -/BPBD Wajo via AP/dpa

Kurz nach 1 Uhr (Ortszeit) am Freitag begann die Erde in Bezirk Luwu in Süd-Sulawesi plötzlich zu rutschen. Ausgelöst von sintflutartigen Regenfällen, die seit Donnerstag über dem Gebiet niedergingen, wie der örtliche Einsatzleiter Mexianus Bekabel der Nachrichtenagentur AP erklärte.

Mehr als 1800 Häuser waren demnach von bis zu drei Meter hohen Überschwemmungen betroffen, die alles mit einer dicken Schlammschicht überzogen.

42 Häuser wurden sogar von ihren Fundamenten gerissen, mehrere Straßen und eine Brücke beschädigt.

Mehr als 100 Bewohner mussten von Such- und Rettungsteams mit Gummibooten und anderen Fahrzeugen evakuiert werden.

In einem anderen Gebiet der Provinz Südsulawesi kam am Freitag mindestens eine Person bei Überschwemmungen ums Leben und zwei weitere wurden verletzt.