08.07.2024 14:26 34-Jähriger trägt T-Shirt von Adolf Hitler beim Einkaufen

Ein 34-Jähriger ist am Wochenende in einem T-Shirt mit Hakenkreuz und Adolf-Hitler-Konterfei durch einen Supermarkt in Eisenberg geschlendert.

Von Christian Rüdiger

Eisenberg - Ein 34-Jähriger ist am Wochenende in einem T-Shirt mit Hakenkreuz und Adolf-Hitler-Konterfei durch einen Supermarkt in Eisenberg (Saale-Holzland-Kreis) geschlendert. Die Polizei konnte den Mann im Anschluss finden und leitete Ermittlungen gegen ihn ein. (Symbolfoto) © Friso Gentsch/dpa Aufmerksame Kunden hatten das verbotene Shirt des Mannes bemerkt und die Polizei informiert. Als die Beamten wenig später in dem Einkaufsmarkt in der Jenaer Straße eintrafen, hatte der 34-Jährige den Laden bereits wieder verlassen. Allerdings konnten sie den Gesuchten wenig später aufgreifen. Die Einsatzkräfte beschlagnahmten anschließend das verbotene Kleidungsstück. Darüber hinaus wird nun gegen den 34-Jährigen wegen "Verwendens verfassungswidriger Symbole" ermittelt. Fotos von Adolf Hitler sind strafbar, sobald der Diktator ikonenhaft dargestellt wird oder weitere verfassungswidrige Symbole wie das Hakenkreuz oder der Hitlergruß ebenfalls abgebildet werden.

Titelfoto: Friso Gentsch/dpa