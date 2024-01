Böller-Attacke auf Asia-Restaurant: 16-Jähriger in U-Haft! Rechtsextremer Hintergrund vermutet

Freising - Ein 16-Jähriger hat einen Böller in ein gut besuchtes asiatisches Restaurant im bayerischen Freising geworfen und dabei eine Parole gerufen, die auf nationalsozialistisches Gedankengut schließen lässt.

Nach dem Böller-Wurf versuchten die Jugendlichen zu fliehen. Gäste des Restaurants hielten sie fest, bis die Polizei eintraf. (Symbolbild) © Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa

Ein 15-Jähriger stand während der Böller-Attacke am Samstagabend gegen 19.50 Uhr in der Freisinger Innenstadt Schmiere, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Anschließend liefen die beiden davon. Drei Gäste des Restaurants nahmen die Verfolgung auf und hielten die Jugendlichen bis zum Eintreffen der Polizei fest.

Durch die Explosion des Böllers wurde niemand verletzt, es entstand auch kein Sachschaden.

Der 16-Jährige war den Angaben zufolge bereits in jüngerer Vergangenheit mit Äußerungen und Gesten, die auf eine rechtsextreme Einstellung hindeuten, auffällig geworden.