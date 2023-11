Europaweite Aktion: Fünf Rechts-Terroristen verhaftet!

Zusammen mit nationalen Behörden nahm Europol fünf rechtsextreme Verdächtige fest. (Symbolbild) © Jerry Lampen/ANP/dpa

Justizbehörden aus Belgien, Kroatien, Deutschland, Italien, Litauen und Rumänien führten die Maßnahmen am Donnerstag durch, gab Europol in einer Mitteilung am Freitag bekannt.

Neben fünf Festnahmen wurden auch sieben weitere Personen verhört, darunter einige sehr junge. Dabei handelte es sich um Rechtsextreme, die über eine Online-Plattform terroristische Aktivitäten durchgeführt haben sollen.

Dazu gehören die Verbreitung gewaltsamer rechter Propaganda, das Rekrutieren neuer Mitglieder und das Teilen von Anleitungen zum Bau von Waffen aus dem 3D-Drucker. Einige Tatverdächtige hatten bereits ihr Manifest verfasst und sich bewaffnet.

Für die Behörden war das Risiko letztlich zu groß, dass manche der Personen ihre Pläne in die Realität umsetzen.