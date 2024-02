Gegen rechtes Gedankengut und für Toleranz: Starkes Zeichen bei vielen Demos in ganz Bayern

Nürnberg/Augsburg/Würzburg - Deutliches Zeichen im Freistaat! Zehntausende Menschen haben am heutigen Samstag in Bayern erneut gegen Rechtsextremismus und für Toleranz demonstriert.

In Nürnberg hatten die zuständigen Veranstalter rund 10.000 Menschen im Vorfeld erwartet - am Ende kamen demnach allerdings dreimal so viele.

Der Andrang in Augsburg sei so groß gewesen, dass der Rathausplatz abgesperrt werden musste, sagte ein Sprecher der Polizei. Die angrenzenden Straßen seien für die Demonstration freigegeben worden, damit sich die Menschen vor Ort verteilen konnten.

In Augsburg versammelten sich nach Angaben der Polizei etwa 25.000 Menschen, die Veranstalter sprachen sogar von 30.000. Ebenso viele beteiligten sich nach Angaben des Versammlungsleiters in Nürnberg, die Polizei sprach auch dort von 25.000.

Ein deutliches Zeichen gegen rechts wurde auch in Nürnberg gesetzt. © News5/Grundmann

Es seien jeweils eine Vertreterin oder ein Vertreter aller demokratischen Parteien eingeladen gewesen, teilten die Veranstalter entsprechend mit. Die Freien Wähler hätten den Landtagsabgeordneten Bernhard Pohl (59) dabei als Teilnehmer genannt.

"Wir sind sehr überrascht über die Äußerungen von Fabian Mehring. Wir gingen davon aus, dass die Freien Wähler parteiintern geklärt hätten, wer ihr Vertreter auf der Kundgebung ist", hieß es hierzu.

Auch in vielen anderen Städten in Deutschland beteiligten sich Zehntausende Menschen an diesem Tag an zahlreich stattfindenden Demonstrationen.

Auslöser für die jüngsten Proteste im ganzen Land war ein Bericht des Recherchezentrums Correctiv über ein Treffen radikaler Rechter in Potsdam mit einigen AfD-Politikern sowie einzelnen Mitgliedern der CDU und der konservativen Werteunion.

Bei diesem es unter dem Begriff "Remigration" um die Vertreibung vieler Menschen ausländischer Herkunft aus Deutschland ging.