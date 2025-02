Verein sichert sich Rechte an rechtsextremer Marke

Hamburg - Der Hamburger Verein "Laut gegen Nazis" hat sich die Rechte an der Marke "Döp dö dö döp" gesichert.

Der Song "L’amour toujours" des DJs Gigi D'Agostino wird immer wieder, wie hier auf Sylt, für rassistische Parolen missbraucht. © Bodo Marks/dpa

In Anlehnung an die Melodie des Songs "L’amour toujours" werde diese von rechtsextremen Onlineshops als Aufdruck auf Kleidung verkauft, erklärte der Verein. Gegen Händler, die Kleidung mit der Aufschrift weiter verkaufen, leite man ab sofort rechtliche Schritte ein.

Der bereits 1999 veröffentlichte Song "L’amour toujours" des DJs Gigi D'Agostino wird immer wieder für rassistische Parolen missbraucht. Im Mai 2024 hatte ein kurzes Video von einer Pfingstparty in einem Lokal auf Sylt bundesweit Empörung ausgelöst, weil Gäste zu dem Song etwa "Ausländer raus" und "Deutschland den Deutschen" grölten.

Die Melodie des Songs lasse sich als "Döp dö dö döp" in Text übersetzen und werde so als T-Shirt-Aufdruck verwendet, erklärte der Verein. Für die rechtsextreme Szene seien "Codes" wie diese wichtige Erkennungszeichen, sagte der an der Aktion beteiligte Philip Schlaffer.

"Bei dem Sylt-Skandal haben sich Nazis ins Fäustchen gelacht", sagte der Szene-Aussteiger, der früher selbst einen rechtsextremen Onlineshop betrieben habe. Es sei daher ein "Coup", ihnen eine Geldquelle zu nehmen, sagte er.