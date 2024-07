Marburg kann Auftritt von Rechtsextremist Sellner nicht verhindern, jetzt formiert sich der Protest

Der Rechtsextremist Martin Sellner (35) wird wohl am kommenden Montag in Marburg seine Lesung abhalten können. © Bild-Montage: Nadine Weigel/dpa, Sebastian Willnow/dpa

Die Stadt Marburg und das Netzwerk für Demokratie und gegen Rechtsextremismus planen für Montagabend eine Kundgebung vor dem Erwin-Piscator-Haus.

Sie steht unter dem Motto "Keine Propaganda für Remigration". Die Veranstalter rechnen nach Angaben einer Stadtsprecherin mit 2000 bis 3000 Teilnehmern.



Nach Angaben der Stadt will Sellner am Montagabend "an einem bislang nicht bekannten Ort" aus seinem Buch "Remigration" lesen. Die Veranstaltung soll in Privaträumen geplant sein.

"Wir missbilligen deutlich und mit allem Nachdruck, dass Martin Sellner in Marburg Thesen zur Vertreibung eines Teils unserer Einwohner*innen propagieren will", schrieb der Marburger Oberbürgermeister Thomas Spies (62, SPD) im Vorfeld.