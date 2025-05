Mario Voigt warnt vor wachsendem Rechtsextremismus sowie Antisemitismus

Thüringens Ministerpräsident Mario Voigt (48, CDU) hat in seiner Regierungserklärung die politische Stimmung im Freistaat thematisiert. © Martin Schutt/dpa

Voigt bezeichnete es als Alarmsignal, dass zwar 88 Prozent der Menschen Demokratie-Unterstützer sind, aber nur 43 Prozent zufrieden mit der Umsetzung der Demokratie sind.

Dies sei eine Lücke zwischen Ideal und Wirklichkeit, die nicht ignoriert werden dürfe. "Unsere Demokratie lebt, aber sie ist nicht sorgenfrei", sagte Voigt in seiner Regierungserklärung zum Thüringen-Monitor.

Es gebe rechtspopulistische, gesichert rechtsextreme Kräfte, die systematisch parlamentarische Verfahren und rechtsstaatliche Institutionen delegitimierten. "Sie nutzen demokratische Mittel, um die demokratischen Strukturen auszuhöhlen." Dahinter schlummerten autoritäre, nationalistische Ziele. "Auch das werden wir nicht dulden in Thüringen."

Seine Regierung werde diesen Gefährdungen entschieden entgegentreten, betonte er. Er wolle beweisen, dass der Staat gut arbeitet - dass Schulen und Gesundheitssystem funktionierten und sich die Bürger sicher fühlen könnten.

Besorgt zeigte er sich auch über den Anstieg antisemitischer Einstellungen, die sich oft tarnen als Kritik am Staat Israel. Antisemitismus trete nicht mehr nur am Rand, sondern zunehmend auch in Diskussionen in der Mitte der Gesellschaft auf, erklärte der CDU-Politiker.