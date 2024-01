Rechtsextremist Sellner will deutsche Behörden testen: Café macht ihm Strich durch Rechnung

Passau - Eigentlich wollte der Rechtsextremist Martin Sellner am heutigen Montagabend die deutschen Behörden bei Kaffee und Kuchen testen. Doch ein kleines Café im niederbayerischen Passau hat dem früheren Kopf der Identitären Bewegung in Österreich einen Strich durch die Rechnung gemacht.

Martin Sellner im Jahr 2019. Damals war er noch Chef der rechten Identitären Bewegung in Österreich. © Georg Hochmuth/APA/dpa

Die Ausländerbehörde von Potsdam prüft nach dem Treffen radikaler Rechter, bei dem Sellner eigenen Angaben zufolge über "Remigration" gesprochen hatte, die Möglichkeit einer Einreisesperre gegen den 35-jährigen Österreicher.

"Eine Ausländerbehörde kann ein Einreiseverbot auch für Bürger der EU erwirken, wenn diese eine Gefahr für Sicherheit und Ordnung darstellen", erklärte Brandenburgs Innenminister Michael Stübgen (64, CDU) dazu.

Der "Spiegel" berichtete mit Bezug auf Informationen aus Sicherheitskreisen, dass die Bundespolizei Sellner bereits verdeckt zur Fahndung ausgeschrieben habe.

Sellner hatte daraufhin in einem Video angekündigt, am Montagabend im Café Greindl in der Wittgasse in Passau aufschlagen zu wollen, um die deutschen Behörden zu testen. Doch daraus wird nichts!