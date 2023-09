Mit Rechtsextremen unterwegs: 2000 Demonstranten gegen Asylheim in Sachsen-Schloss

Bad Gottleuba-Berggießhübel - Unter dem Namen "Nein zum Heim, ja zur Heimat" marschierten die rechtsextremen " Freien Sachsen " am gestrigen Montagabend in dem beschaulichen 1500 Seelen-Ortsteil Berggießhübel (Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge ) auf.

Hinter dem Banner der rechtsextremen "Freien Sachsen" liefen rund 2000 Menschen durch die Straßen von Berggießhübel. © xcitepress

Ob eine Flüchtlingsunterbringung in Schloss Friedrichsthal entstehen wird oder nicht, steht noch in den Sternen. Die Verhandlungen laufen. Der enorme Aufmarsch gegen eine etwaige Unterkunft der Menschen in Not lässt ist in jedem Fall aufhorchen.

Gegen die rund 2000 Protestierenden stellten sich schätzungsweise knapp 80 Gegendemonstranten, die mutig für Weltoffenheit eintraten.

Nach Informationen der Polizeidirektion Dresden lief der gesamte Abend dennoch ohne große Zwischenfälle ab. Lediglich gegen einen Demonstranten unter dem Banner der "Freien Sachsen" wird aufgrund des Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz ermittelt. Er zündete einen Böller.

Bürgermeister Peters selbst war auf keiner der beiden Demonstrationen zugegen. Der Unions-Politiker ging einen anderen Weg und rief zur Versammlung "Ja zu Menschenwürde! Nein zu Fremdenhass". Als Christdemokrat beteiligte er sich dabei an einem Friedensgebet in der Kirche des Ortes Berggießhübel.