Nach "Compact"-Urteil: Faeser in der Kritik, Magazin-Chef feiert

Bundesinnenministerin Nancy Faeser (54, SPD) steht in der Kritik. © Sebastian Christoph Gollnow/dpa

Mal gewinnt man, mal verliert man - so kommentiert Faeser die Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts zum "Compact"-Magazin und die damit verbundene massive Kritik an ihrer Amtsführung. Das Gericht hatte das Verbot am Mittwoch vorläufig aufgehoben.

"Das Grundgesetz sieht ja das Instrument des Vereinsverbots ausdrücklich vor, um die Demokratie vor Verfassungsfeinden zu schützen", sagt Faeser.

Das Bundesinnenministerium halte mit Blick auf das Hauptsacheverfahren an seiner Auffassung fest.

Die Ministerin hat "Compact" am 16. Juli verboten. Sie begründete dies damit, dass das Blatt ein "zentrales Sprachrohr der rechtsextremistischen Szene" sei. Das Bundesverwaltungsgericht meldete nun Zweifel an der Verhältnismäßigkeit des Verbots an.

Damit kann das Blatt unter Auflagen vorerst wieder erscheinen. Eine endgültige Entscheidung wird im Hauptsacheverfahren fallen.