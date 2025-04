Mit Hakenkreuztorte und Hitlergruß: Neonazis feiern Geburtstag des Diktators in Kneipe

Die Mitglieder der Gruppe posieren mit einer Fahne des "British Movement". © Screenshot/Telegram/British Movement North West

Diese zweifelhafte Feierlichkeit fand im britischen Manchester statt.

Wie The Sun berichtete, versammelte sich die Gruppe in einem Pub und brachte Dekoration bestehend aus Fahnen mit einem Hakenkreuz, SS-Runen und dem Eisernen Kreuz mit.

Die Kneipe gab an, erst am folgenden Tag von der Veranstaltung erfahren zu haben, woraufhin sofort die Polizei benachrichtigt wurde.

Nach der Feier teilten die Rechtsextremen einen Beitrag in ihrer Telegram-Gruppe: "An einem wunderschönen sonnigen Nachmittag in Greater Manchester traf sich ein Trupp der Northwest British Movement, um den 136. Geburtstag von Onkel A zu feiern."

Das "British Movement" ist eine 1968 gegründete neonazistische Organisation, die für ihre lange Geschichte und ihre Verbindungen zu Gewalt und Extremismus bekannt ist.