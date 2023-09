Rechtsterroristin Beate Zschäpe darf nicht ins Aussteigerprogramm

Dresden - Die wohl bekannteste Rechtsterroristin Deutschlands, Beate Zschäpe (48), hat sich um Aufnahme in ein Extremisten-Aussteigerprogramm beworben. Und postwendend eine Abfuhr erhalten.

"Ziel ist es, Aussteigerinnen und Aussteigern einen Neustart in unserer Gesellschaft zu ermöglichen."

Die Blutspur des NSU: Angehörige zeigen die Bilder der zehn Mord-Opfer. © imago/Christian Mang

Zschäpe war 2018 als Mittäterin an der NSU-Mordserie zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Das Oberlandesgericht München stellte dabei auch die besondere Schwere der Schuld fest. Damit ist eine Haftentlassung nach 15 Jahren ausgeschlossen.

Die NSU-Terroristin sitzt - die U-Haft eingeschlossen - bereits seit rund zwölf Jahren im Gefängnis. Nach Angaben Grasels sind es am 8. November 2026 dann 15 Jahre.

Bis dahin muss eine Mindestverbüßungsdauer festgelegt werden, die besagt, wie lange Zschäpe danach noch in Haft bleibt. Ihr Aufnahmegesuch war nach Angaben Grasels auch deshalb abgelehnt worden, weil das Ende der Haft noch "nicht absehbar" sei.

Vor einem Untersuchungsausschuss des bayerischen Landtages hatte Zschäpe jüngst eine Mitschuld an der Mordserie so deutlich wie nie zuvor eingeräumt. "Ich bin mitschuldig an den Morden", sagte sie laut Protokoll. "Auch wenn ich nicht abgedrückt habe, habe ich sie geduldet."