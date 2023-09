Schlag gegen "Hammerskins": Polizei macht bei Durchsuchungen krassen Fund

Schwerin - Großer Ermittlungserfolg für die Polizei ! Nur eine Woche nach dem Vereinsverbot der " Hammerskins Deutschland " durch Bundesinnenministerin Nancy Faeser (53, SPD ) haben Beamte bei Durchsuchungen in Mecklenburg-Vorpommern zahlreiche verbotene Gegenstände sicherstellen können.

Die Polizei stellte in Mecklenburg-Vorpommern bei Durchsuchungen zahlreiche rechtsextremistische Gegenstände sicher. © Ministerium für Inneres, Bau und Digitalisierung Mecklenburg-Vorpommern

135 Polizeibeamte waren dabei in Jamel, im Thinghaus in Grevesmühlen, in Anklam und auf der Insel Udesom tätig. Dabei wurden mehrere Klein- und Langwaffen sowie Messer und auch Sprengstoff gefunden.

"Wir können froh sein, dass diese Dinge nun aus dem öffentlichen Verkehr gezogen wurden und keine Gefahr mehr darstellen", erklärte MV-Innenminister Christian Pegel (49, SPD). "Die kriminaltechnische Untersuchung dauert immer noch an. Aber wir können jetzt schon sicher sagen, dass es Ermittlungsverfahren nach dem Waffengesetz, dem Kriegswaffenkontrollgesetz und dem Sprengstoffgesetz gibt."

In Anklam konnten die Einsatzkräfte darüber hinaus einen Vereinsraum der "Hammerskins Pommern" ausfindig machen. "Dies verdeutlichten neben Unmengen von T-Shirts, Pullovern, Schals, Schildern, Flaggen, Wimpel, Tassen, Schmuck oder Aufklebern und so weiter eine große Holztafel mit der entsprechenden Inschrift. Die gesamte Ausstattung wie auch mehrere Tausend Euro Bargeld wurden als Vereinsvermögen beschlagnahmt", so Pegel.

Eine Vielzahl an Tonträgern und Büchern befinde sich derzeit noch in der Auswertung.