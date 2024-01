"Zusammen gegen rechts!": Bündnis ruft zum großen Demo-Wochenende in Sachsen auf

In Dresden demonstrierten am 14. Januar knapp 2000 Menschen gegen Deportationspläne der AfD. © Norbert Neumann

"Die Mehrheit darf nicht mehr schweigen", heißt es vonseiten der Klimabewegung Fridays for Future Dresden auf Facebook. Die Umweltschützer riefen am Sonntag (21. Januar) ab 14 Uhr zum großen Protest der Initiatoren von "Zusammen gegen rechts!" auf dem Schloßplatz auf.

Unterstützung finden sie dabei von der Jugendorganisation des Deutschen Gewerkschaftsbundes, dem Sächsischen Flüchtlingsrat und den Organisationen Mission Lifeline International, Herz statt Hetze, Seebrücke Dresden sowie den Jusos, der Grünen Jugend und der Linksjugend.

Doch nicht nur Einwohner der Landeshauptstadt sollen demonstrieren.

"Zusammen gegen rechts!" veröffentlichten auf ihrer Website landes- und bundesweite Termine für Proteste. Kundgebungen in Sachsen sind bereits für den Samstag (20. Januar) ab 14 Uhr in Halle (Saale) geplant. Neben Dresden sollen am darauffolgenden Tag dann Görlitzer (14 Uhr) und jeweils ab 15 Uhr Menschen in Pirna, Radeberg, Chemnitz, Torgau und Leipzig Stellung gegen Hass und Hetze beziehen.