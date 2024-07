Zum ersten Mal! Kreuzfahrtschiff "Queen Anne" in Hamburg eingelaufen

Hamburg - Das neue Kreuzfahrtschiff "Queen Anne" ist bereits am Montagabend das erste Mal in Hamburg eingelaufen.

Bereits seit Montagabend steht das Kreuzfahrtschiff "Queen Anne" am Anleger in Steinwerder. © TAG24/Robert Stoll

Eigentlich war die Ankunft für Dienstag um 7 Uhr am Kreuzfahrtterminal Steinwerder angekündigt gewesen, doch laut dem Tracking-Portal Vesselfinder hatte der Kreuzfahrtriese bereits am Montagabend um 21.15 Uhr in der Hansestadt angelegt.

Am Abend soll das Schiff planmäßig gegen 19 Uhr Hamburg wieder verlassen. Die Route führt die "Queen Anne" durch die Ostsee, ehe sie am 11. Juli Kiel ansteuert.

Nach Unternehmensangaben bietet das Schiff Platz für rund 3000 Gäste und ist mehr als 320 Meter lang.