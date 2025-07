Rentenniveau in Deutschland: Überraschend wenig Geld in Bayern, bitteres Schlusslicht kommt aus Osten

Alles in Kürze

München - Bayern gehört zu den Bundesländern mit den höchsten Lebenshaltungskosten. Und trotzdem bekommen Rentner im Freistaat wenig Rente. In nur einem anderen westdeutschen Bundesland ist das Niveau noch niedriger.

Bundesweit liegt der Durchschnitt bei insgesamt 1668 Euro Rente im Monat - er wird wegen des weiterhin deutlich niedrigeren Rentenniveaus in Ostdeutschland spürbar nach unten gezogen.

Diese Zahlen gehen aus einer entsprechenden Antwort des Bundesarbeitsministeriums auf eine Anfrage der Linken im Bundestag hervor, welche der Deutschen Presse-Agentur in München vorliegt.

Nur in Niedersachsen liegt die Durchschnittsrente nach 45 Versicherungsjahren einen Euro niedriger.

"Eine durchschnittliche Rente von 1668 Euro nach 45 Jahren – im Osten nochmals rund 140 Euro weniger – zeigt, wie unzureichend die gesetzliche Rente das finanzielle Auskommen im Alter sichert", so Dietmar Bartsch (67, Linke).

Die Zahlen in Bayern sind verwunderlich, da die Lebenshaltungskosten und auch die Gehälter im bundesweiten Vergleich beide eher hoch sind.

Zu einem Vergleich: Mit durchschnittlich 1787 Euro monatlich liegt die Rente in Hamburg auf dem ersten Platz, dahinter liegen Nordrhein-Westfalen mit 1772 und Baden-Württemberg mit 1766 Euro.

In Thüringen bekommen die Menschen in Deutschland im Schnitt die geringste Rente. (Symbolbild) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Während das Niveau in anderen europäischen Ländern über 80 Prozent liege, müssten Rentner in Deutschland millionenfach mit kleinen Minirenten auskommen, obwohl sie zuvor jahrzehntelang zur stärksten Volkswirtschaft Europas beigetragen haben. "Ein würdiges Leben im Alter wird für viele zunehmend unerreichbar", führt Bartsch aus.

35 Jahre nach der Wiedervereinigung zeigt sich noch immer ein Unterschied zwischen Ost- und Westdeutschland. In den alten Bundesländern bekommen Menschen mit mindestens 45 Versicherungsjahren im Durchschnitt 1729 Euro Rente, in den neuen sind es lediglich 1527 Euro.

Schlusslicht in Deutschland ist Thüringen: Hier beträgt die durchschnittliche Rente magere 1491 Euro - für Frauen sind es sogar nur 1401 Euro.

Eine entsprechende Auswertung des Deutschen Gewerkschaftsbund hat im März 2025 gezeigt, dass sie gesetzliche Rente in Bayern sehr häufig unter der Armutsschwelle von gut 1300 Euro liegt.

Im Jahr 2023 bekamen demnach fast drei Viertel der Rentnerinnen und über 40 Prozent der Männer weniger als 1200 Euro im Monat, wie der DGB-Landesverband in München mitteilte. Männliche Neurentner in Bayern erhielten im Schnitt demnach 1351 Euro im Monat, Frauen nur 905 Euro - also ein Drittel weniger. Wenig Geld, um zu (über)leben.