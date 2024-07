Achtung, Bakterien: Behörden warnen vor Geflügel-Fleischwurst!

Diese Geflügel-Fleischwurst von "GUT & GÜNSTIG" wurde zurückgerufen. © EDEKA Zentrale Stiftung und Co. KG

Die Wurst wird in der 400-Gramm-Verpackung (zweimal 200 Gramm) angeboten.

Die betroffene Fleischwurst landete durch die EDEKA Zentrale Stiftung & Co. KG in Hamburg in den Supermarktregalen.

In einer Probe der Charge mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum "1. August 2024" wurden in Baden-Württemberg hohe Gehalte des Erregers Listeria monocytogenes nachgewiesen.

EDEKA hat bereits einen öffentlichen Rückruf veranlasst. Der Verzehr dieses Produkts kann zu schweren Erkrankungen wie Listeriose führen, die grippeähnliche Symptome, Fieber und Durchfall verursachen kann.

Die Warnung wurde am Donnerstag auf der Webseite lebensmittelwarnung.de veröffentlicht.