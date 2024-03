Achtung bei diesem Knabberzeug: Lidl ruft Chips zurück!

Betroffene können ihre Ware in den Supermarkt zurück bringen. © Bildmontage: Hendrik Schmidt/dpa, Lidl

Am Freitag gibt der belgische Hersteller NV Snack Food Poco Loco bekannt, dass die "Snack Day gesalzenen Tortilla Chips" in 300 Gramm Packungen mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum des 14. Dezember 2024 sowie der Losnummer 34045 0421 zurückgerufen werden müssen.

Das Produkt wurde in deutschen Lidl-Filialen verkauft. Lediglich in den Bundesländern Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Saarland und Schleswig-Holstein kamen die betroffenen Chips nicht in die Regale.

Es besteht die Möglichkeit, dass in die gesalzenen Chips auch solche mit Käsegeschmack versehentlich untergemischt wurden. Die enthaltenen Milcherzeugnisse seien somit nicht auf der Verpackung gekennzeichnet.

Personen mit entsprechenden Allergenen wird demnach dringend vom Verzehr abgeraten.