Gesundheitsgefahr! Radeberger Wurstfirma ruft Knacker zurück

Sachsen/Sachsen-Anhalt - Dringender Rückruf ! Wer kürzlich Original Radeberger Rindfleischknacker in den Einkaufswagen gelegt hat, sollte schleunigst einen Blick in den Kühlschrank werfen.

Die betroffenen Rindfleischknacker können im Supermarkt zurückgegeben werden. © Bildmontage: Verbraucherinformation der Firma Radeberger Fleisch- und Wurstwaren Korch GmbH, 123rf/blinow61

Die Firma Radeberger Fleisch- und Wurstwaren Korch GmbH teilte am Freitag, dem 17. Oktober, mit, dass sie die Rindfleischknacker in der 240-Gramm-Packung vorsorglich zurückruft.

Betroffen sind Produkte mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 4.11.2025 und der Losnummer 5339223226. Weitere Informationen sind auf Lebensmittelwarnung.de zu finden.

Der Rückruf erfolgt vorsorglich, da Shigatoxin/ Verotoxin bildende Escherichia coli (STEC/VTEC) nachgewiesen wurden. Die Keime können beim Verzehr heftige Beschwerden auslösen, etwa Durchfall oder Bauchschmerzen. Bei anhaltenden oder schweren Symptomen empfiehlt sich ein Arztbesuch.

Das betroffene Produkt wurde ausschließlich in folgenden Märkten verkauft: