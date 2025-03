Rückruf bei Ikea: Wer diese Produkte besitzt, sollte aufpassen!

Gleich acht Produkte des schwedischen Möbelgiganten IKEA sind von dem Rückruf betroffen. © Sven Hoppe/dpa

In einer offiziellen Pressemitteilung warnt das Möbelhaus vor einer eventuellen Fehlfunktion in mehreren seiner Produkte und startet deswegen einen großen Rückruf.

So wurde festgestellt, dass einige Netzstecker an den Lichterketten und -Lampen der Produktfamilien LEDLJUS, SOMMARLÅNKE, STRÅLA, SVARTRÅ und UTSUND nicht den geregelten Sicherheitsnormen entsprechen. Durch diese Sicherheitslücke kann es dazu kommen, dass Käufer beim An- und Ausschalten einen Stromschlag bekommen. Bei allen Produkten handelt es sich um Lampen für den Außenbereich. Da es offenbar einen Produktionsfehler gab, ist es möglich, dass Wasser in das eigentlich isolierte Netzteil eindringen kann.

Kunden und Kundinnen werden zu ihrer eigenen Sicherheit jetzt dazu aufgerufen, sich mit dem Möbelhaus in Verbindung zu setzen und die betroffenen Produkte wieder zurückzubringen - natürlich wird der volle Kaufpreis rückerstattet.

Des Weiteren sollen Käufer auch andere Leute informieren, welche sich eines oder mehrere dieser Produkte geliehen, oder von anderen Anbietern gekauft haben.