Hunde- und Katzenbesitzer aufgepasst! Fressnapf ruft viele Sorten Trockenfutter zurück

Krefeld - Fressnapf startet einen Rückruf für viele Artikel, weil in einigen Produkten, gefährliche Bakterien festgestellt wurden.

Die Fressnapf Holding SE hat auf ihrer Website eine Liste mit den betroffenen Produkten veröffentlicht. © Federico Gambarini/dpa

Auf der offiziellen Homepage der Fressnapf Holding SE ist dazu ein Informationsschreiben zu finden.

In diesem heißt es: "Im Zuge einer transparenten und offenen Kommunikation und unserem Fokus auf die bestmögliche Gesundheit von Mensch und Tier informieren wir über den aktuellen Rückruf."

In einer Stichprobenuntersuchung wurden in einigen Artikeln gefährliche Salmonellen nachgewiesen. Tiere, die sich mit den Bakterien infizieren, leiden an Erbrechen, Durchfall und Fieber. Außerdem ist es möglich, dass sich auch die Tierhalter bei ihrem erkrankten Vierbeiner anstecken.

Bei den betroffenen Produkten handelt es sich um Trockenfutter für Katzen und Hunde von den Marken MultiFit und Premier.