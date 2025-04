Schoko-Liebhaber aufgepasst: Verletzungsgefahr bei diesem Aldi-Produkt

Essen - Bei einer Kontrolle hat der Lebensmittelhändler Aldi scharfkantige Metallteile in den Tafeln der Schokoladensorte "Choceur Choco Changer" gefunden. Wer eine solche Tafel besitzt, muss gut aufpassen.

Die Schokolade wurde zwar nur in Filialen von Aldi Süd verkauft, über den Online-Shop konnte sie aber überall in Deutschland verkauft werden. © Fotomontage: Andreas Arnold/dpa, Screenshot: aldi-sued.de

In einer Mitteilung auf der offiziellen Website informiert Aldi über den Produktrückruf.

Die Schokoladentafeln lagen lediglich in den Regalen der Aldi-Süd-Märkte in Bayern, Baden-Württemberg, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Thüringen und dem Saarland, doch über den Online-Shop konnten sie in die gesamte Bundesrepublik verkauft werden.

Betroffen sind dabei die 100 Gramm Tafeln der Marke "Choceur Choco Changer" in der Sorte Vollmilch Karamell Meersalz mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 24.10.2025. In der Mitteilung heißt es weiter: "In Qualitätskontrollen wurde festgestellt, dass sich Metall-Fremdkörper im Produkt befinden können."

Beim Verzehr können diese Teilchen in den Körper gelangen und neben Verletzungen im Mund- und Rachenbereich auch zu Schäden im Körperinneren führen.