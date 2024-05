Supermärkte rufen Brot zurück: Esst diesen Toast nicht!

Hamburg - Brot- Rückruf bei Edeka und Marktkauf! Wer sich in den vergangenen Tagen in einem der Supermärkte eine 750-Gramm-Packung Sandwich-Toast gekauft hat, sollte einen genauen Blick auf die Marke werfen.

Die betroffene Ware sei sofort aus dem Regal genommen worden. Der Kaufpreis von bereits gekauftem Sandwich-Toast wird - auch ohne Kassenzettel - in den Supermärkten erstattet.

Die bei Edeka und Marktkauf verkauften Sandwich-Toasts seien in Nordrhein-Westfalen und angrenzenden Regionen von Niedersachsen sowie Rheinland-Pfalz verkauft worden.

In den betroffenen Produkten können weiße Plastikteile enthalten sein. Der Hersteller riet davon ab, die Toastscheiben zu essen.

Denn der niederländische Hersteller Bakkerij Holland hat die Weizen- sowie Vollkorn-Sandwich-Toasts der Marke " gut&günstig " zurückgerufen, wie am Freitag im Internetportal lebensmittelwarnung.de hervorging.

Am Mittwoch hatte es vom gleichen Hersteller bereits einen Rückruf für bei Lidl verkaufte Weizen- und Vollkorn-Sandwich-Toast der Marke "Grafschafter" gegeben. Diese Sandwichbrote waren den Angaben zufolge bei Lidl in Deutschland ausschließlich in Nordrhein-Westfalen verkauft worden.