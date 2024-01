Wenn Ihr dieses Ladegerät bei Ikea gekauft habt, gebt es sofort zurück!

Das Ladegerät "Askstorm" könnte über einen längeren Zeitraum beschädigt werden und unter anderem zu Verbrennungen führen. © IKEA Deutschland GmbH & Co. KG

Das Ladegerät mit der Artikelnummer 50461193 könne über einen längeren Zeitraum beschädigt werden und so Verbrennungen oder Stromschläge verursachen, teilte Ikea am Mittwoch in seiner Deutschlandzentrale in Hofheim-Wallau mit.

Das Ladegerät lasse sich über die Modellnummer ICPSW5-40-1 auf der Rückseite identifizieren.