Zweiter Listerienbefall innerhalb einer Woche: Wursthersteller ruft Produkt zurück

Schmölln - Der Ostthüringer Lebensmittelhersteller Wolf in Schmölln (Altenburger Land) ruft seinen Pizzafleischkäse und andere Produkte vorsorglich zurück.

Bei einer Listerien-Erkrankung klagen Betroffene über Symptome wie Durchfall oder auch Erbrechen. (Symbolfoto) © 123RF/kay4yk

Wie das Unternehmen mitteilte, wurden bei einer Kontrolle in einer Packung Pizza-Fleischkäse Listerien nachgewiesen.

Laut dem Wursthersteller handelt es sich dabei um Packungen der Chargennummer L945256 und dem Verbrauchsdatum 23. Januar 2024.

Neben dem Pizza-Fleischkäse nahm das Thüringer Unternehmen vorsorglich noch weitere Produkte aus dem Handel. Dazu zählen den Angaben nach Schinkenrotwurst, Krustenbraten und Kasseler Rücken. Dies betreffe nur Waren, die aus dem Fabrikstandort Schmölln kommen.

Die vom Rückruf betroffenen Produkte können in den entsprechenden Filialen zurückgegeben werden. Der Kaufpreis wird erstattet. Für den Wursthersteller Wolf ist es schon der zweite Rückruf innerhalb einer Woche. Bereits am 27. Dezember musste Geflügel-Schinkenpaste zurückgerufen werden. Auch in diesem Fall waren Listerien nachgewiesen worden.

Laut Wolf gebe derzeit keine Hinweise, dass weitere Produkte betroffen seien. Man sei mit den zuständigen Behörden in engem Austausch.